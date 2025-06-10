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Авария на контактной сети парализовала движение троллейбусов и трамваев в Казани

13:12, 10.06.2025
Авария на контактной сети парализовала движение троллейбусов и трамваев в Казани
Фото: Динар Фатыхов

В Казани из-за повреждения контактной сети на спуске улицы Копылова в направлении улицы Воровского приостановлено движение троллейбусного маршрута №13 и трамвайных маршрутов №1 и 6. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

На месте работают аварийные службы предприятия, которые устраняют повреждения.

МУП «Метроэлектротранс» приносит извинения за причиненные временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свой маршрут.

Рената Валеева

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