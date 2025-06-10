Минниханов и Зубов обсудили развитие потребительской кооперации в Татарстане

Сегодня состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова и председателя Совета Центросоюза России Дмитрия Зубова. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и дальнейшего взаимодействия в сфере развития потребительской кооперации в республике, сообщили в пресс-службе.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы функционирования организаций потребкооперации в современных условиях, в том числе обеспечение сельских жителей необходимыми товарами и услугами, а также эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления.

По предварительным данным, совокупный объем деятельности Татпотребсоюза в 2024 году превысил 24,3 млрд рублей. В развитие материально-технической базы кооператоры инвестировали более 1,2 млрд рублей. Ключевыми направлениями деятельности остаются заготовительная деятельность (54% от общего объема, рост на 10% в 2024 году до 13,2 млрд рублей) и розничная торговля (26%).

В феврале Шаймарданов предложил ввести «счастливые часы» в сельских магазинах Татарстана. Нововведение должно создать атмосферу праздника и радости для покупателей.

Рената Валеева