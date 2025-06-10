Саида Мухаметзянова станет лицом этно-модерн-фестиваля «Каракуз-2025»

Фестиваль пройдет в Альметьевске с 18 июля по 3 августа

Фото: Михаил Захаров

Заслуженная артистка РТ, лауреат и финалист всероссийских и международных конкурсов, включая шоу «Голос», Саида Мухаметзянова станет лицом и амбссадором фестиваля этно-модерна «Каракуз» в этом году. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель гендиректора «Татнефть» по соцразвитию и организатор фестиваля Мамин Ренат.

— Сложно найти другого такого человека, который так же созвучен философии этого фестиваля. Я уверен, что этот юбилейный фестиваль станет незабываемым событием, — сказал он.

Сама Саида Мухаметзянова отметила, что хотела бы представлять фестиваль «Каракуз-2025» и в последующие годы.

Фото: Михаил Захаров. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также в этом году в юбилейном, пятом фестивале примут участие творческие коллективы из Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Бурятии и даже Казахстана, добавил руководитель проектов в области культуры и сохранения наследия Благотворительного фонда «Татнефть» Павел Корчагин.

Мероприятие будет проходить в Альметьевске с 18 июля до 3 августа каждые выходные. Главной площадкой станет сквер Каракуз, где 18 и 19 июля пройдет этнофестиваль.

В общей сложности жителей и гостей города ждет не менее 18 различных мероприятий. В программе: фестиваль анимации, показы мод, уличные театральные показы, фестиваль хореографии и авторской песни и многое другие.

Дарья Сайфиева