В Татарстане из-за дефицита и дороговизны картофеля увеличили его посевные площади

Под культуру отвели 5,6 тысячи гектаров, или на 1,2 тысячи га больше, чем обычно. Вся посевная кампания обошлась республике в 42 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Возросли затраты на полевые работы

В Татарстане завершилась посевная кампания — засеяно 2,7 млн га. Большая часть — 1,3 млн га — приходится на зерновые и зернобобовые культуры. Об этом в ходе заседания в Кабмине республики рассказал министр сельского хозяйства региона Марат Зяббаров.

Пшеницу, ячмень, кукурузу и гречиху засеяли на площади более 831 тыс. га. Технические культуры посадили на территории 643,3 тыс. гектар. Площадь под сахарную свеклу сократили на 2 тыс. га — до 53,7 тыс. гектар.

В этом году на 100 тыс. га увеличили посев масличных культур — до 582,9 тыс. гектар. Также с учетом случившейся в нынешнем году нехватки и подорожания значительно увеличили количество посаженного картофеля до 5,6 тыс. га (плюс 1,2 тыс. га). На 86,2 тыс. га выросла площадь посева подсолнечника — 298,7 тыс. га.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На все мероприятия в 2025 году предусмотрено 42 млрд рублей, причем большая часть — свыше 15 млрд — предназначена для приобретения минеральных удобрений. Для сравнения, в прошлом году общая сумма составила 38,8 млрд рублей.

Вместе с затратами возросла и доля отечественной продукции:

подсолнечник, потребность: 118 тыс. посевных единиц, доля отечественной селекции: 61%, доля отечественной селекции в прошлом году: 43%;

сахарная свекла, потребность: 70 тыс. посевных единиц, доля отечественной селекции: 53%, доля отечественной селекции в прошлом году: 8%;

кукуруза, потребность: 182 тыс. посевных единиц, доля отечественной селекции: 70%, доля отечественной селекции в прошлом году: 70%.

При этом потребность в импорте еще остается, отметил Зяббаров. Сейчас Татарстан завозит семена из Европы: Франции и Германии.

Закрыто 7% от потребности в кормах

На полях продолжаются работы по формированию урожая, сообщил министр. Защитные мероприятия проведены на площади 3 млн га. Хорошая погода в этом году способствует росту и культур, и сорняков — поэтому необходимо уделить особое внимание этому направлению, отметили в Минсельхозпроде.

Этим летом предстоит заготовить свыше 7 млн тонн кормов: 3,7 млн приходится на силос, 3,3 млн — на сенаж и 330 тыс. — на сено. На одну голову планируется заготовить 45 кормоединиц.

На полях продолжаются работы по формированию урожая, добавил Зяббаров. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Потребность в кормах для населения в личных подсобных хозяйствах составляет 514 тонн сена. Им планируется прокормить 265 тыс. голов рогатого скота.

На данный момент скошено 71 тыс. тонн многолетних трав, заготовлено 18 тыс. тонн сена. Это закрывает около 7% от необходимого объема, обозначил министр.

Актуальной проблемой для аграриев и угрозой для урожая остаются пожары — в этом году на объектах ОПК произошло 12 возгораний, было уничтожено 8 строений. В этом направлении проводятся регулярные инструктажи по технике безопасности.

Елизавета Пуншева