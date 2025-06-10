В Татарстане начался ремонт дороги Сорочьи Горы — Шали

Фото: Максим Платонов

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начался ремонт дороги Сорочьи Горы — Шали на участке протяженностью 1,304 км (с км 0,1 по км 1,4) в Рыбно-Слободском и Лаишевском районах Татарстана. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

Подрядчик уже выполнил некоторый объем работ: фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укладку выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя на площади более 14 тыс. кв. метров, а также замену прикромочных лотков. Сейчас ведутся работы по укреплению обочин асфальтогранулятом.

Ранее Минтранс сообщил о временном закрытии движения транспорта по региональной автодороге Актаныш — Муслюмово в Муслюмовском районе. С 9 июня там начался ремонт моста через реку Ик.

Рената Валеева