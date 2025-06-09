В Татарстане на полгода закроют движение по дороге Актаныш — Муслюмово из-за ремонта моста
Движение будет полностью ограничено до 20 декабря 2026 года
Минтранс Татарстана сообщил о временном закрытии движения транспорта по региональной автодороге Актаныш — Муслюмово в Муслюмовском районе. С сегодняшнего дня начинается ремонт моста через реку Ик, написала пресс-служба.
- Движение будет полностью ограничено до 20 декабря 2026 года.
Для легкового транспорта предлагаются следующие объездные пути: Муслюмово — Саклов-Баш — Юлтимерово, Старый Варяш — Нарат-Асты, Муслюмово — Старое Саитово, а также дорожно-уличные сети сел Мелля Тамак и Нарат Асты.
Водителям большегрузного транспорта рекомендуется использовать следующие альтернативные маршруты: Джалиль — Сарманово (с обходом села Сарманово), Набережные Челны — Сарманово, Большое Нуркеево — Кадряково, Муслюмово — Саклов-Баш — Юлтимерово, Актаныш — Муслюмово, Азнакаево — Дусюмово, а также федеральную трассу М-7 «Волга».
Напомним, в Татарстане временно ограничено движение транспорта на двух участках автомобильных дорог регионального значения в связи с проведением капремонта мостов. Движение прекращено на М-7 «Волга» — Бизяки и участке Чистополь — Нижнекамск.
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