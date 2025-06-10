В Татарстане школьникам предлагают зарплату больше 280 000 рублей в месяц

В Татарстане для подростков появилось более 120 рабочих мест

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за последний месяц работодатели опубликовали 120 вакансий, доступных для подростков от 14 лет. Особенно востребованы среди молодежи позиции курьеров (25% от всех предложений), упаковщиков и комплектовщиков (17%), а также продавцов-консультантов и кассиров (8%). Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы «hh.ru Поволжье».

Зарплатный диапазон для молодых специалистов варьируется от 19 до 282 тысяч рублей. При этом некоторые позиции предлагают весьма привлекательные условия оплаты труда.

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий для подростков:

курьер уникальных заказов и легких посылок — до 281 790 рублей;

курьер в доставку легких заказов из кафе (1—3 кг) — от 115 879 до 235 467 рублей;

сканировщик заказов на ПВЗ — до 145 200 рублей;

начинающий инженер-робототехник — от 100 000 рублей;

повар в ресторан — от 80 000 рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Большинство вакансий доступны как для выпускников 9-х, так и 11-х классов, что дает молодым людям возможность начать трудовую деятельность сразу после получения аттестата.



Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан показывает положительную динамику на рынке труда по итогам первого квартала 2025 года.

Дмитрий Зайцев