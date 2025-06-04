Рынок труда Татарстана демонстрирует уверенный рост

Количество вакансий увеличилось на 4%, а активность соискателей выросла на 11%

Фото: Фото Дарья Пинегина

Татарстан показывает положительную динамику на рынке труда по итогам первого квартала 2025 года. По данным сервиса «Авито Работа», уровень безработицы в регионе составляет всего 1,7%, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда.

Активность работодателей в республике продолжает расти. За первый квартал 2025 года количество вакансий увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о расширении бизнеса и создании новых рабочих мест в регионе.

Соискатели также проявляют повышенный интерес к рынку труда. Активность соискателей выросла на 11%, что свидетельствует о росте конкуренции за рабочие места и развитии профессиональных навыков жителей региона.

Зарплатный уровень в Татарстане демонстрирует уверенный рост. По данным за март — май 2025 года, медианная предлагаемая зарплата составляет 81 967 рублей, что отражает положительную динамику развития экономики региона.

Ранее «Реальное время» сообщало, что средняя предлагаемая зарплата в Татарстане по итогам мая 2025 года составила 70 тыс. рублей.



Дмитрий Зайцев