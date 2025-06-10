Apple представила самое масштабное обновление интерфейса iOS

Фото: Реальное время

Компания Apple сегодня на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 2025 представила самое масштабное обновление интерфейса своей операционной системы iOS со времен iOS 7 (2013 года). Новый дизайн, получивший название «Жидкое стекло» (Liquid Glass), вдохновлен интерфейсом гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и характеризуется полупрозрачными элементами, динамически адаптирующимися к окружающей среде. Об этом пишет РИА «Новости».

Это радикальное изменение визуального стиля распространяется на все операционные системы Apple: iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS. Более того, Apple пересмотрела систему нумерации своих ОС. Вместо порядковых номеров операционные системы теперь будут носить название года их выпуска. Таким образом, следующее поколение получит обозначение iOS 26, iPadOS 26 и так далее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо нового дизайна, Apple анонсировала улучшения, основанные на платформе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Пользователи получат возможность синхронного перевода в сообщениях, видео— и аудиозвонках, а также для текстов песен в Apple Music. Функции Visual Intelligence расширены: теперь пользователи смогут анализировать изображения на экране и задавать вопросы чат-боту ChatGPT о том, что они видят. Интеграция ChatGPT также коснется приложения Image Playground, позволяющего создавать изображения с помощью ИИ.

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Рената Валеева