ЦСКА в 12-й раз выиграл Единую лигу ВТБ, обыграв «Зенит» в финале
Баскетболисты ЦСКА стали победителями Единой лиги ВТБ, обыграв петербургский «Зенит» со счетом 96:73 в шестом матче финальной серии. Этот успех позволяет ЦСКА завоевать титул в 12-й раз.
Самым результативным игроком матча стал Мело Тримбл, который набрал 20 очков. У «Зенита» наибольшее количество очков — 17 — в активе Трента Фрэйзера.
ЦСКА выиграл финальную серию со счетом 4-2, тем временем «Зенит» стал обладателем титула чемпиона регулярного сезона. В серии за третье место казанский УНИКС переиграл «Локомотив-Кубань» со счетом 3-1.
Казанский УНИКС ранее завоевал бронзовую медаль, а четвертое место занял краснодарский «Локомотив-Кубань».
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