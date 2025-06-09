Чемпионат по велосипедному спорту в Казани обойдется в 7,2 млн рублей

Средства выделят из бюджета Татарстана

Фото: Максим Платонов

На подготовку и проведение в Казани чемпионата России по велосипедному спорту в дисциплине «ВМХ-фристайл-парк» направят 7,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В перечень расходов входят услуги по предоставлению площадки, медицинское обеспечение чемпионата, монтаж и демонтаж спортплощадки, изготовление и установка баннеров, флагов, информационных стендов, навигационных стоек и другие.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Заказчиком выступает Минспорт Татарстана. Средства выделяются из бюджета республики. Срок исполнения контракта — 30 сентября 2025 года.

Чемпионат России по велоспорту в олимпийской дисциплине BMX‑фристайл запланирован в Казани 29 и 30 июня. Соревнования пройдут в экстрим‑парке «Урам».

Дарья Сайфиева