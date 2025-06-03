В российских школах появится обязательный предмет по духовно-нравственной культуре

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября 2026 года в российских школах вновь введут обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Он будет преподаваться в 5–7 классах, причем в 5-м классе на него отведут 17 часов, а в 6-м и 7-м — по 34 часа. Об этом сообщил ТАСС ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

Разработкой учебников займется МПГУ при поддержке Русской православной церкви, в частности митрополита Тихона. Лубков уточнил, что курс будет сосредоточен на духовно-нравственных ценностях российской цивилизации, используя примеры из жизни известных героев.

— Главное, чтобы это были близкие и понятные детям образы, — подчеркнул он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также планируется создать методические пособия и видеоматериалы для лучшего усвоения материала. Рукописи учебников должны быть готовы к ноябрю 2025 года.

Ранее Минпросвещения России сообщало о планах исключить предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) из школьной программы. Однако после критики со стороны Патриарха Кирилла было принято решение вернуть отдельный курс по духовно-нравственной культуре.

Напомним, что первое в стране учебное пособие по беспилотным авиационным системам получило статус учебника и вошло в федеральный перечень.



Анастасия Фартыгина