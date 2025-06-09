Две российские компании хотят зарегистрировать товарный знак игрушки Лабубу
Соответствующие заявки уже поданы в Роспатент
На товарный знак игрушек Лабубу претендуют сразу две крупные российские компании. Об этом сообщает ТАСС.
Заявка от «Глобал трейд» поступила в Роспатент 2 июня, а от компании Natura Siberica — 6 июня.
Лабубу — это дизайнерские плюшевые игрушки, которые обрели популярность в 2024 году. Сначала в Азии, а затем и в других странах, включая Россию.
Автор необычного дизайна существ с зубастой улыбкой — гонконгский иллюстратор Касинг Лунг. Китайская компания Pop Mart начала выпускать их с 2019 года.
Ранее сообщалось, что мошенники начали красть аккаунты в «Телеграме» под предлогом розыгрышей игрушек Лабубу. 30 мая в Госдуме также заявили о серьезных нарушениях при реализации плюшевых монстров в России.
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