В России выявили нарушения при продаже популярных игрушек Лабубу

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила для РИА «Новости» о серьезных нарушениях при реализации плюшевых игрушек-монстров Лабубу в России. По результатам контрольной закупки выявлено отсутствие маркировки и каких-либо надписей на русском языке.

Проблема приобрела актуальность на фоне резкого роста продаж этих игрушек: в мае их количество увеличилось в 13 раз по сравнению с апрелем, что связано с популярностью в социальных сетях и кей-поп культурой. Однако массовое появление подделок привело к снижению среднего чека в 1,5 раза.

— Все детские товары должны продаваться с сертификатом качества. В случае с Лабубу очевидны проблемы — нет российской маркировки и дистрибьютора, — отметила Буцкая.

Парламентарий подчеркнула, что ситуация требует отдельного обсуждения и пристального внимания контролирующих органов.

Матвей Гавриков