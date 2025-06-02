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Мошенники начали красть аккаунты в Telegram с помощью фальшивых розыгрышей игрушек Лабубу

08:45, 02.06.2025
Мошенники начали красть аккаунты в Telegram с помощью фальшивых розыгрышей игрушек Лабубу
Фото: Динар Фатыхов

В России мошенники начали красть аккаунты в Telegram под предлогом розыгрышей популярных игрушек Лабубу. Фишинговые боты предлагают россиянам получить подарок в виде игрушки за отзыв или участвовать в розыгрышах, пишет РИА «Новости».

Специалисты обнаружили Telegram-боты, которые используют Лабубу для привлечения жертв. Один из таких ботов предлагает пользователям ввести код от Telegram, уверяя, что это необходимо для участия в розыгрыше. На самом деле этот код дает доступ к аккаунту пользователя.

Кроме того, мошенники создали боты, проводящие розыгрыши, где для участия требуется подписка на определенные каналы. Некоторые из этих каналов могут быть связаны с мошенническими схемами.

Pallavi Gondane на Unsplash

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection F6 Евгений Егоров, подчеркнул, что злоумышленники используют популярные товары и новинки для обмана.

— Схема с ложными подарками особенно опасна для детей, которые могут стать жертвами из-за своей доверчивости, — добавил он.

Ранее в России выявили нарушения при продаже популярных игрушек Лабубу.

Анастасия Фартыгина

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