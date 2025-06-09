Как будет выглядеть казанский ЦУМ после обновления — появились эскизы

Исторический облик сохранен: новый пристрой к ЦУМу получил одобрение властей

Фото: Динар Фатыхов

Масштабная реконструкция здания ЦУМа в Казани предполагает строительство пристроя. Проект был представлен сегодня на заседании межведомственной комиссии по застройке исторического поселения под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Презентовала проект главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. По ее словам, в ходе реконструкции будет проведен комплексный ремонт существующего фасада с сохранением его исторического облика.

— Существующий фасад приводим в порядок. При этом архитектуру и характер фасада полностью сохраняем и пристраиваем новые объекты, — отметила Тухватуллина.

По словам главного архитектора, по этажности объект полностью соответствует окружающей среде и смотрится органично. Реконструкция исторического здания является частью комплексного подхода к развитию центральной части Казани.

В мае 2025 года «Реальное время» сообщало, что, согласно источникам издания, рядом с магазином может появиться новый бизнес-центр.



Дмитрий Зайцев