Первая группа молодых российских военнопленных возвращена из украинского плена

Фото: Дарья Пинегина

Минобороны России сообщило о возвращении первой группы российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, говорится, что 9 июня состоялся обмен пленными в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.

Возвращенная группа включает российских военнослужащих в возрасте до 25 лет. Взамен Украине передано аналогичное количество военнопленных ВСУ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время всех военнослужащих планируется доставить в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

7 июня первая партия, включающая 1 212 тел погибших украинских военных, была доставлена в район обмена в рефрижераторах. Остальные тела находятся в пути.

Однако процесс обмена был неожиданно заблокирован украинской стороной.

Рената Валеева