Первая группа молодых российских военнопленных возвращена из украинского плена
Минобороны России сообщило о возвращении первой группы российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, говорится, что 9 июня состоялся обмен пленными в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.
Возвращенная группа включает российских военнослужащих в возрасте до 25 лет. Взамен Украине передано аналогичное количество военнопленных ВСУ.
В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время всех военнослужащих планируется доставить в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
7 июня первая партия, включающая 1 212 тел погибших украинских военных, была доставлена в район обмена в рефрижераторах. Остальные тела находятся в пути.
Однако процесс обмена был неожиданно заблокирован украинской стороной.
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