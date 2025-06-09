Песков: Россия может ответить на агрессивные действия НАТО у своих границ

Москва должна действовать в своих интересах, считает представитель Кремля

Фото: Михаил Захаров

Россия может прибегнуть к использованию ракет средней и малой дальности в ответ на агрессивные действия НАТО у своих границ. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Многие страны НАТО, в том числе и новые члены альянса, приближают свою инфраструктуру к российским границам, отметил представитель Кремля.

Если ситуация продолжит накаляться, то Москва должна сохранить за собой право действовать в своих интересах, подчеркнул Дмитрий Песков.



Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее Россия нанесла массированный удар по аэродрому в Дубно в ответ на украинские атаки.

Напомним, 1 июня киевский режим совершил теракт с использованием FPV-дронов, нацелившись на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.



Дарья Сайфиева