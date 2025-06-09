Песков: Россия может ответить на агрессивные действия НАТО у своих границ
Москва должна действовать в своих интересах, считает представитель Кремля
Россия может прибегнуть к использованию ракет средней и малой дальности в ответ на агрессивные действия НАТО у своих границ. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Многие страны НАТО, в том числе и новые члены альянса, приближают свою инфраструктуру к российским границам, отметил представитель Кремля.
Если ситуация продолжит накаляться, то Москва должна сохранить за собой право действовать в своих интересах, подчеркнул Дмитрий Песков.
Ранее Россия нанесла массированный удар по аэродрому в Дубно в ответ на украинские атаки.
Напомним, 1 июня киевский режим совершил теракт с использованием FPV-дронов, нацелившись на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.