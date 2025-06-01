Киевский режим совершил ряд атак на аэродромы России с помощью дронов

Фото: Татьяна Демина

Сегодня режим Киева совершил теракт с использованием FPV-дронов, нацелившись на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщили в пресс-службе Минобороны.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были успешно отражены.

Однако в Мурманской и Иркутской областях, где дроны были запущены с близлежащих территорий, произошло возгорание нескольких единиц авиатехники. Эти возгорания уже ликвидированы, и среди военнослужащих и гражданского персонала жертв нет.