Киевский режим совершил ряд атак на аэродромы России с помощью дронов
Сегодня режим Киева совершил теракт с использованием FPV-дронов, нацелившись на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщили в пресс-службе Минобороны.
На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были успешно отражены.
Однако в Мурманской и Иркутской областях, где дроны были запущены с близлежащих территорий, произошло возгорание нескольких единиц авиатехники. Эти возгорания уже ликвидированы, и среди военнослужащих и гражданского персонала жертв нет.
- Некоторые участники атак были задержаны.
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