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Киевский режим совершил ряд атак на аэродромы России с помощью дронов

19:08, 01.06.2025
Киевский режим совершил ряд атак на аэродромы России с помощью дронов
Фото: Татьяна Демина

Сегодня режим Киева совершил теракт с использованием FPV-дронов, нацелившись на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщили в пресс-службе Минобороны.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были успешно отражены.

Однако в Мурманской и Иркутской областях, где дроны были запущены с близлежащих территорий, произошло возгорание нескольких единиц авиатехники. Эти возгорания уже ликвидированы, и среди военнослужащих и гражданского персонала жертв нет.

  • Некоторые участники атак были задержаны.

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