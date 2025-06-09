Россия нанесла массированный удар по аэродрому в Дубно в ответ на украинские атаки

Фото: Татьяна Демина

Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием и БПЛА по аэродрому ВСУ в районе города Дубно Ровненской области. Удар, по словам ведомства, является ответом на недавние атаки украинских сил на российские военные аэродромы, которые Москва квалифицирует как акты терроризма.

— Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по аэродрому, используемому для базирования самолетов тактической авиации ВСУ, в районе Дубно, — говорится в заявлении Минобороны.

Помимо аэродрома, ударам подверглись предприятия ВПК Украины, производящие вооружения и военную технику, а также цеха сборки ударных беспилотников и склады боеприпасов.

Напомним, 1 июня режим Киева совершил теракт с использованием FPV-дронов, нацелившись на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.



Рената Валеева