В Кремле рассказали, почему укрепился рубль

Фото: Анна Сейтумерова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал укрепление рубля, отметив, что, несмотря на определенные сложности для экспортоориентированных отраслей, оно демонстрирует высокую макроэкономическую стабильность и значительный запас прочности российской экономики. Об этом пишет РИА «Новости».

— Для некоторых секторов экономики укрепление рубля — благоприятный фактор. Однако для экспортеров это влечет за собой определенные издержки, — заявил Песков журналистам. Он подчеркнул, что положительный эффект от укрепления национальной валюты перевешивает эти издержки, свидетельствуя о хорошем состоянии российской экономики.

Песков обратил внимание на очевидность происходящего, заявив:

— Даже без анализа Bank of America мы видим укрепление рубля невооруженным глазом. Для этого не нужно быть экспертом, — подчеркнул он. Это заявление прозвучало в контексте недавнего отчета Bank of America, назвавшего рубль самой успешной валютой мира в 2025 году с укреплением к доллару более чем на 40%.

Напомним, 6 июня Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось, однако все еще остается высоким, следует из сообщения регулятора.

Рената Валеева