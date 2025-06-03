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В Татарстане закрыты два участка дорог М-7 «Волга» на время ремонта

15:20, 03.06.2025
В Татарстане закрыты два участка дорог М-7 «Волга» на время ремонта
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане временно ограничено движение транспорта на двух участках автомобильных дорог регионального значения в связи с проведением капремонта мостов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранспорта республики.

Движение прекращено на:

  • автомобильной дороге М-7 «Волга» — Бизяки, 2,3 км в Елабужском районе в связи с капремонтом моста через реку Тойму;
  • участке Чистополь — Нижнекамск, 40,4 км в Нижнекамском районе в связи с ремонтом моста через реку Шешму.

Ограничение движения на обоих участках будет действовать до 20 декабря 2026 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для объезда участка М-7 «Волга» — Бизяки предлагаются следующие маршруты:

  • М-7 «Волга» — Поспелово;
  • М-7 «Волга» — Бизяки;
  • автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга».

Для объезда участка Чистополь — Нижнекамск:

  • легковому транспорту: автомобильные дороги регионального значения Шереметьевка — Кармалы и Новошешминск — «Шереметьевка — Кармалы»;
  • большегрузному транспорту: автомобильная дорога регионального значения Русский Акташ — Кузайкино и федеральные автомобильные дороги М-7 «Волга», Р-239.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать ПДД.

С 4 июня по 1 июля в Казани частично ограничат движение транспорта по Кремлевской набережной.

Рената Валеева

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