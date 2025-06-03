В Татарстане закрыты два участка дорог М-7 «Волга» на время ремонта
В Татарстане временно ограничено движение транспорта на двух участках автомобильных дорог регионального значения в связи с проведением капремонта мостов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранспорта республики.
Движение прекращено на:
- автомобильной дороге М-7 «Волга» — Бизяки, 2,3 км в Елабужском районе в связи с капремонтом моста через реку Тойму;
- участке Чистополь — Нижнекамск, 40,4 км в Нижнекамском районе в связи с ремонтом моста через реку Шешму.
Ограничение движения на обоих участках будет действовать до 20 декабря 2026 года.
Для объезда участка М-7 «Волга» — Бизяки предлагаются следующие маршруты:
- М-7 «Волга» — Поспелово;
- М-7 «Волга» — Бизяки;
- автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга».
Для объезда участка Чистополь — Нижнекамск:
- легковому транспорту: автомобильные дороги регионального значения Шереметьевка — Кармалы и Новошешминск — «Шереметьевка — Кармалы»;
- большегрузному транспорту: автомобильная дорога регионального значения Русский Акташ — Кузайкино и федеральные автомобильные дороги М-7 «Волга», Р-239.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать ПДД.
С 4 июня по 1 июля в Казани частично ограничат движение транспорта по Кремлевской набережной.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.