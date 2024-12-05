Минск и Казань стали городами-побратимами

Договоренность об этом была достигнута еще в сентябре 2023-го

Сегодня в Минской городской ратуше состоялась торжественная церемония подписания соглашения о побратимских отношениях между Минском и Казанью. Документ подписали председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и мэр Казани Ильсур Метшин в рамках визита делегации из столицы Татарстана в Беларусь. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

В рамках соглашения Казань и Минск планируют обмениваться опытом и знаниями в областях экономики, городского планирования, транспортной инфраструктуры, жилищного хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, охраны окружающей среды, спорта и туризма. Соглашение также предусматривает обмен официальными делегациями и специалистами в различных областях и туристическими группами. Также главы городов обсудили организацию Дней Казани в Минске и Дней Минска в Казани.

Владимир Кухарев подчеркнул, что соглашение станет мощным импульсом для развития сотрудничества между двумя городами во всех сферах.

— У нас нет закрытых тем для обсуждения. Мы видим хорошие перспективы для сотрудничества и готовы совместно разрабатывать новые направления. Особое внимание будет уделено работе с молодежью, созданию условий для общения и взаимодействия молодых людей из Минска и Казани, — заявил председатель Мингорисполкома.

О том, что Казань и Минск планируют заключить соглашение о побратимстве и разработать дорожную карту по его реализации, стало известно больше года назад, в сентябре 2023-го. Договоренности о его подписании представители городов достигли на круглом столе в столице Татарстана. Среди перспективных направлений сотрудничества Казани и Минска обозначена медицинская сфера. Столица Белоруссии уже переняла опыт работы местных многофункциональных центров.

На сегодняшний день между Казанью и Минском действует соглашение о сотрудничестве в экономической, научно-технической и культурных областях. Оно подписано в 1997 году.

Казань стала 37-м городом-побратимом Минска. В свою очередь, для столицы Татарстана это 18-й город-побратим. Напомним, в июне Казань установила с китайским городом Циндао побратимские отношения.

Рената Валеева