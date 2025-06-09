Глава КХЛ Морозов: «Зарипов заслужил попасть в Зал славы отечественного хоккея»

Фото: Айрат Назипов

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался, кого хочет видеть в Зале славы отечественного хоккея из числа бывших партнеров по «Ак Барсу». Среди них глава лиги отметил экс-капитана казанцев Даниса Зарипова.

— Кого я хотел бы видеть в Зале славы отечественного хоккея? Всю нашу тройку, с Данисом Зариповым и Сергеем Зиновьевым. Тем более Данис по количеству выигранных Кубков сильно меня опережает и заслуживает быть в Зале славы. Он недавно закончил карьеру, поэтому надо немного подождать, и, надеюсь, спустя пару лет его выберут, — приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Зал славы отечественного хоккея существует с 2004 года. Кандидаты на включение выбираются в трех категориях: игроки, тренеры и функционеры (в том числе судьи, врачи, журналисты и комментаторы).



В 2025 году в Зал славы включены десять новых человек, среди которых экс-хоккеисты «Ак Барса» Алексей Морозов, Павел Дацюк и Дмитрий Квартальнов.

Зульфат Шафигуллин