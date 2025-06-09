В СФ предложили запретить авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, который может изменить правила авиаперевозок в России. Согласно инициативе, авиакомпаниям запретят самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади.

«Перевозчик не вправе самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, в том числе суммарным габаритам ручной клади и вещей, которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы, создающие условия, исключающие возможность их свободной перевозки», — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке отмечается, что запрет коснется «самостоятельного установления предельных габаритов багажа и ручной клади, создающих условия, исключающие возможность их свободной перевозки». Айрат Гибатдинов подчеркнул, что реализация законопроекта не приведет к существенному увеличению стоимости авиаперевозок.

Ранее Щербинский районный суд Москвы признал незаконными действия авиакомпании «Победа», которая сократила размеры ручной клади. Генпрокуратура РФ указала, что новые размеры ручной клади были существенно сокращены, что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи.

