Юрист Headhunter о правилах приема пищи на рабочем месте

Юрист Headhunter объяснила, при каких условиях работодатель может запретить пить чай на рабочем месте.

Ольга Владимирова, юрист Headhunter, сообщила РИА «Новости», что компания имеет право устанавливать правила поведения в офисе, включая запрет на употребление чая на рабочем месте. Однако такой запрет допустим только в случае, если у сотрудников есть возможность покидать рабочее место во время обеда. Если же работник не может покинуть рабочее место для обеда, то запрет на прием пищи может быть неправомерным.

Владимирова также отметила, что законодательство запрещает прием пищи в производственных помещениях, а для некоторых предприятий установлены санитарные требования по организации специальных столовых или комнат для приема пищи.

