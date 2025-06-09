В Нижнекамске автомобиль наехал на пешехода

В Нижнекамске произошло ДТП, в котором пострадала 25-летняя девушка.

По данным местной Госавтоинспекции, авария случилась около дома №8 на улице 50 лет Октября. 61-летний водитель автомобиля «Лада Веста» наехал на местную жительницу, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Девушка получила ушибы затылка и позвоночника. Ее доставили в Нижнекамскую ЦРМБ. Обстоятельства ДТП выясняются.

