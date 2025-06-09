Губернатор Калифорнии обвинил Трампа в незаконном вводе Нацгвардии в Лос-Анджелес

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко осудил решение президента Дональда Трампа о направлении 2000 бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов против массовых задержаний нелегальных мигрантов. Ньюсом назвал действия Трампа «незаконными» и «серьезным нарушением суверенитета штата», потребовав отменить указ и вернуть командование над войсками Нацгвардии под юрисдикцию Калифорнии, пишет ТАСС.

В официальном письме к министру обороны Питу Хегсету и в своем сообщении в X (бывший Twitter) губернатор подчеркнул, что ситуация в Лос-Анджелесе была управляемой до вмешательства федерального правительства. Он обвинил Трампа в эскалации напряженности и отвлечении ресурсов от действительно необходимых задач. По данным СМИ, около 300 нацгвардейцев уже прибыли в город.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Решение Трампа подверглось критике не только со стороны Ньюсома, но и 22 губернаторов-демократов других штатов. Они считают, что действия президента демонстрируют недоверие к местным правоохранительным органам и представляют собой необоснованную милитаризацию ситуации. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты «мятежом» и раскритиковал полицию Лос-Анджелеса за отказ участвовать в депортациях мигрантов.

В Лос-Анджелесе продолжаются столкновения между протестующими и полицией. В ходе протестов, длящихся уже третий день, пострадали два полицейских, были подожжены автомобили и перекрыта главная автомагистраль.

Рената Валеева