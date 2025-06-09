Жительница Лениногорска лишилась 1,9 млн рублей из-за мошенников, притворившихся сотрудниками ФСБ

Фото: Динар Фатыхов

В Лениногорске жертвой масштабного мошенничества стала 50-летняя женщина, потерявшая 1,9 млн рублей. Злоумышленники притворились сотрудниками ФСБ и ее начальником, убедив жертву перевести все свои сбережения на «безопасный счет», сообщили в МВД по Татарстану.

По словам жертвы, ей поступило сообщение в мессенджере, якобы от ее руководителя, с информацией о проверке ФСБ в связи с угрозой утечки данных сотрудников компании. Вскоре после этого с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Мошенники убедили женщину, что в ходе проверки выявлен незаконный перевод средств с ее счета на финансирование террористической организации. Для предотвращения «неприятностей» они потребовали срочно перевести все свои сбережения на «безопасный счет».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева