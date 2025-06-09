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Глава Альметьевского района потребовала усилить борьбу с несанкционированными свалками

09:29, 09.06.2025
Глава Альметьевского района потребовала усилить борьбу с несанкционированными свалками
Фото: Максим Платонов

Руководитель исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова на еженедельном совещании призвала к усилению борьбы с несанкционированными свалками. Обращаясь к присутствующим, она отметила значительное количество мусора, включающего крупногабаритные отходы и ветки деревьев.

— Массовый вынос мусора жителями в выходные — это не оправдание. Территория района, как города, так и сельских поселений, должна быть чистой и ухоженной, — подчеркнула Хабутдинова.

По информации директора Департамента экологии и благоустройства Марата Юлдашева, на сегодняшний день зафиксировано пять несанкционированных свалок на муниципальной земле и 19 — на частной территории.

Ранее инспекторы Волжско-Камского управления Минэкологии Татарстана в ходе мониторинга Чистопольского района выявили две свалки.

Рената Валеева

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