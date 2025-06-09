Экс-игроки «Рубина» Кварацхелия и Давиташвили ограблены в Каннах

Фото: Максим Платонов

Игроки сборной Грузии и бывшие футболисты казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили, стали жертвами ограбления во время отдыха в Каннах. Об этом сообщает Geo Team в социальной сети X.

По данным источника, у футболистов были похищены драгоценности, сумки и часы. Сообщается, что сами спортсмены не пострадали.

Напомним, Кварацхелия, выступающий за «ПСЖ», завершил сезон, выиграв Лигу чемпионов в составе французской команды. В финальном матче против миланского «Интера» (5:0) грузинский футболист отметился голом. В текущем сезоне Кварацхелия провел за парижский клуб 25 матчей, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач, завоевав с командой четыре трофея: чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок и Лигу чемпионов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Давиташвили, в свою очередь, с лета 2024 года выступает за французский «Сент-Этьен». В текущем сезоне 24-летний полузащитник сыграл 34 матча и забил 9 голов. До переезда во Францию Давиташвили выступал в чемпионате России за «Рубин», волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал».

Рената Валеева