«Рубин» интересуется защитником «Урала», футболист может перейти бесплатно
Защитник «Урала» Мингиян Бевеев входит в сферу трансферных интересов казанского «Рубина». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
На футболиста также претендуют новички Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Торпедо» и «Сочи».
В случае перехода 29-летний игрок достанется новому клубу бесплатно: футболист находится в статусе свободного агента. Прежний контракт защитника с «Уралом» истек. При этом уральский клуб пытается договориться о новом соглашении с футболистом.
Бевеев в прошедшем сезоне провел 32 матча во всех турнирах за «Урал», в которых забил четыре гола и отдал два ассиста. Игрок выступает на позиции правого защитника. Ранее «Рубин» продлил контракт с Дмитрием Кабутовым, который исполняет ту же роль в казанском клубе.
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