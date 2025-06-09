Выпускники КФУ показали рекордный рост зарплат в IT-сфере

Фото: Максим Платонов

Средняя зарплата выпускников КФУ (2019–2024 гг.), работающих в IT, за год увеличилась на 21%, что составляет 40 тыс. рублей и является самым высоким показателем. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики SuperJob.

Это выводит КФУ на седьмое место рейтинга и поднимает на две позиции по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата выпускников КФУ в IT-сфере теперь составляет 230 тыс. рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Московский физико-технический институт (МФТИ) вновь возглавил рейтинг (средняя зарплата 330 тыс. руб.), а МГУ и Университет ИТМО разделили второе место (290 тыс. руб.). МФТИ показал рост лишь на 10%.

При этом Университет Иннополис также присутствует в рейтинге, занимая пятое место с показателем средней зарплаты в 250 тыс. рублей.

Каждый третий родитель в Татарстане — 34% — рекомендовал бы детям выбрать профессию ИТ-специалиста.



Рената Валеева