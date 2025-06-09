Сирия вернется в SWIFT через несколько недель

Сирия получит полный доступ к международной банковской системе SWIFT в ближайшие недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Решение о восстановлении доступа к SWIFT следует за недавней волной отмены санкций со стороны ведущих мировых держав. Правительство Японии объявило о частичном снятии своих санкций против Сирии, а ранее Совет Европейского союза официально утвердил полную отмену экономических санкций.

Этот шаг ЕС последовал за аналогичным решением США, принятым 13 мая президентом Дональдом Трампом после консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Рената Валеева