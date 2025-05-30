Япония частично отменила санкции против Сирии

Правительство Японии приняло решение о частичной отмене санкций, введенных ранее в отношении Сирии. Об этом сообщил генсекретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, пишет ТАСС.

— Мы приняли решение снять санкции против четырех [банков], чтобы поддержать позитивные усилия Сирии [в направлении мира и стабильности] вместе с международным сообществом, а также чтобы помочь улучшить условия жизни сирийского народа, — заявил Хаяси.

Согласно официальному уведомлению правительства, санкции отменены в отношении следующих сирийских финансовых учреждений: Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank и Agricultural Cooperative Bank.

Данный шаг, как подчеркнул Хаяси, направлен на содействие стабилизации ситуации в стране и улучшение гуманитарной обстановки. Он также отметил, что Япония намерена координировать свои действия с другими членами G7 в отношении Сирии, «с точки зрения того, что будет наиболее эффективным для достижения мира и стабильности» в стране.

Ранее Совет Европейского союза официально утвердил решение о снятии экономических санкций с Сирии. Этот шаг ЕС последовал за аналогичным решением США, объявленным 13 мая президентом Дональдом Трампом после консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Рената Валеева