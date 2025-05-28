ЕС вслед за США официально снял экономические санкции с Сирии

Фото: Реальное время

Совет Европейского союза официально утвердил решение о снятии экономических санкций с Сирии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters. Решение последовало за заявлением главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сделанном 20 мая в соцсети X, о стремлении Европы помочь сирийскому народу в построении «новой, инклюзивной и мирной Сирии».

Из списка санкций исключены 24 пункта, в том числе Центральный банк страны и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка.

Этот шаг ЕС последовал за аналогичным решением США, объявленным 13 мая президентом Дональдом Трампом после консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Американские санкции действовали в отношении Сирии со времен правления Башара Асада.



Ранее, 25 марта, Reuters сообщало, что Вашингтон передал сирийскому руководству перечень условий для частичного ослабления санкций, включающий уничтожение химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и ограничение присутствия иностранных граждан на руководящих постах.

Россия приветствовала отмену санкций США против Сирии. Министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге заявил, что в новых условиях Россия активно настраивает торгово-экономические отношения со страной.

Рената Валеева