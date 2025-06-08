В России ужесточают правила въезда в леса и к водоемам

В России въезд на автомобиле в лес или к водоему регулируется несколькими нормативными актами. Нарушение этих правил может привести к административной ответственности.

Если территория относится к особо охраняемым природным территориям — заповедникам, национальным и природным паркам, заказникам, то въезд на автомобиле без специального разрешения запрещен. Это может обернуться штрафом от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения.

Для обычных лесов могут действовать ограничения на въезд, особенно в пожароопасный период. В 2024 году в некоторых лесничествах действовал запрет на въезд транспорта. Штраф в этом случае составит от 15 до 50 тысяч рублей в зависимости от степени пожарной опасности.

Также запрещен подъезд непосредственно к берегам рек и озер. Вдоль берегов водных объектов устанавливается водоохранная зона — от 50 до 200 метров. Там запрещается движение и стоянка автомобилей, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф от 3 до 4,5 тысячи рублей.



