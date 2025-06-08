В Колумбии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Колумбийская геологическая служба. По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился в Паратебуэно, Кундинамарка.
Как отмечает радиостанция Blu Radio, толчки ощущались в нескольких городах страны, включая столицу Боготу, где проводятся эвакуационные мероприятия. Информации о погибших и раненых нет.
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