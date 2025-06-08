Новости происшествий

05:21 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Колумбии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5

19:17, 08.06.2025

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Колумбийская геологическая служба. По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился в Паратебуэно, Кундинамарка.

Как отмечает радиостанция Blu Radio, толчки ощущались в нескольких городах страны, включая столицу Боготу, где проводятся эвакуационные мероприятия. Информации о погибших и раненых нет.


Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также