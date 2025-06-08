МВД рекомендует притворяться «неподходящей жертвой» для защиты от мошенников

Фото: Динар Фатыхов

Специалисты управления МВД РФ по борьбе с киберпреступностью советуют гражданам использовать нестандартные ответы на вопросы телефонных мошенников. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Такая тактика позволяет отпугнуть аферистов, заставив их потерять интерес к потенциальной жертве.

По мнению экспертов ведомства, необычное поведение и ответы могут насторожить преступников, которые предпочитают работать с легко внушаемыми людьми. Это поможет защитить персональные данные и денежные средства.

В ведомстве подчеркивают, что своевременная и адекватная реакция на подозрительные звонки существенно снижает шансы мошенников на успех.

Рекомендуется также сообщать о подобных попытках в правоохранительные органы для предотвращения возможных преступлений.

Напомним, что недавно в МВД начали блокировать номера абонентов, которые сдавали свои аккаунты в соцсетях в аренду мошенникам.

Матвей Гавриков