МВД рекомендует притворяться «неподходящей жертвой» для защиты от мошенников
Специалисты управления МВД РФ по борьбе с киберпреступностью советуют гражданам использовать нестандартные ответы на вопросы телефонных мошенников. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Такая тактика позволяет отпугнуть аферистов, заставив их потерять интерес к потенциальной жертве.
По мнению экспертов ведомства, необычное поведение и ответы могут насторожить преступников, которые предпочитают работать с легко внушаемыми людьми. Это поможет защитить персональные данные и денежные средства.
В ведомстве подчеркивают, что своевременная и адекватная реакция на подозрительные звонки существенно снижает шансы мошенников на успех.
Рекомендуется также сообщать о подобных попытках в правоохранительные органы для предотвращения возможных преступлений.
Напомним, что недавно в МВД начали блокировать номера абонентов, которые сдавали свои аккаунты в соцсетях в аренду мошенникам.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.