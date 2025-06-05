В МВД начали блокировать номера абонентов, которые сдавали аккаунты в аренду мошенникам

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В МВД начали блокировать номера абонентов, которые сдавали свои аккаунты в соцсетях в аренду мошенникам. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.



— Для предотвращения и пресечения фактов дистанционного мошенничества МВД России совместно с заинтересованными ведомствами приступило к реализации мероприятий по приостановлению оказания услуг связи владельцам телефонных номеров, которые используются в противоправных целях, — заявила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она рассказала, что злоумышленники из-за рубежа стали чаще звонить россиянам с арендованных аккаунтов в «популярном сервисе мгновенного обмена сообщениями». Операторам связи уже направили постановления о приостановке услуг для более чем 4,5 тыс. номеров.

Напомним, компания F6 предупредила россиян о новой мошеннической схеме, где злоумышленники выдают себя за «финансово независимых девушек». Мошенники ищут жертв на сайтах знакомств и в Telegram, используя фейковые профили с фотографиями девушек в возрасте 23—27 лет. В анкетах указаны общие интересы, а местом проживания значатся города с населением 200—600 тысяч человек.

Галия Гарифуллина