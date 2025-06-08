В Рыбно-Слободском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

Фото: предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции РТ

8 июня в Рыбно-Слободском районе Татарстана произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего совершил наезд на стоящий впереди грузовой автомобиль ГАЗ.

Вследствие аварии пассажир легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель «Лады» получил травмы, обстоятельства случившегося уточняются.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, в особенности касающихся скоростного режима и дистанции между транспортными средствами.

Матвей Гавриков