В Казани руководитель фирмы предстанет перед судом из-за гибели рабочего

Фото: Максим Платонов

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя фирмы, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека.

По данным следствия, 6 декабря 2024 года обвиняемый, возглавляя компанию по пропарке и ремонту автоцистерн, допустил к сварочным работам двух сотрудников без надлежащего инструктажа и подготовки рабочего места. Из-за недостаточной очистки цистерны произошел выброс топливно-воздушной смеси.

В результате происшествия один работник погиб, второй получил тяжелые травмы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Матвей Гавриков