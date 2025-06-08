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В Казани руководитель фирмы предстанет перед судом из-за гибели рабочего

13:10, 08.06.2025
В Казани руководитель фирмы предстанет перед судом из-за гибели рабочего
Фото: Максим Платонов

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя фирмы, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека.

По данным следствия, 6 декабря 2024 года обвиняемый, возглавляя компанию по пропарке и ремонту автоцистерн, допустил к сварочным работам двух сотрудников без надлежащего инструктажа и подготовки рабочего места. Из-за недостаточной очистки цистерны произошел выброс топливно-воздушной смеси.

В результате происшествия один работник погиб, второй получил тяжелые травмы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Матвей Гавриков

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