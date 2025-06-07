В Татарстане девять человек предстанут перед судом за организацию незаконной миграции

Фото: Динар Фатыхов

СУ СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении группы из девяти человек, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год обвиняемые, действуя организованно, заключили фиктивные договоры о трудоустройстве и аренде жилья с более чем 3 500 иностранными гражданами. Цель заключалась в незаконной постановке этих граждан на миграционный учет.

Следствие установило, что иностранные граждане фактически не работали по заключенным договорам и не проживали по указанным в них адресам. Обвиняемые получали за свои услуги денежное вознаграждение.

Реальное время / realnoevremya.ru

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В Госдуму собираются внести законопроект о депортации мигрантов без определенного места жительства, проживающих в запрещенных местах.