В Казани частично перекроют движение на улице Островского из-за установки светофора

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С 9 июня по 15 июля в Казани будет частично ограничено движение транспорта на двух участках улицы Островского. Это связано с работами по установке нового светофора, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ограничения коснутся районов дома №105а и участка напротив дома №107 по улице Островского.

Напомним, с 7 по 8 июня будет ограничено движение транспорта на улице Побежимова в районе дома №28.

Рената Валеева