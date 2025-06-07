В Турции более 14 тыс. человек пострадали при жертвоприношении в первый день Курбан-байрама

Фото: Динар Фатыхов

Более 14 тыс. человек обратились за медицинской помощью в первый день Курбан-байрама в связи с травмами, полученными во время ритуального забоя животных, сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в социальной сети X. По его данным, в больницы поступило 14 372 человека. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Анкаре (1 049 человек), Стамбуле (753 человека) и Конье (655 человек), пишет РИА «Новости».

Министр призвал граждан обращаться к профессионалам для проведения ритуального забоя животных, чтобы избежать подобных инцидентов. Он напомнил о необходимости соблюдения техники безопасности во время жертвоприношения.

Стоит отметить, что в прошлом году, в первый день Курбан-байрама 2024 года, за медицинской помощью обратились почти 16 тыс. человек. Несмотря на некоторое снижение числа пострадавших по сравнению с прошлым годом, цифра остается достаточно высокой, что говорит о необходимости повышения осведомленности о мерах безопасности во время проведения этого религиозного обряда.

Курбан-байрам, один из главных праздников в мусульманском календаре, отмечается ежегодно по лунному календарю. Он посвящен жертвоприношению и знаменует окончание хаджа.

Рената Валеева