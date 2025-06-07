Диетолог рекомендовала заменить сливочное масло на маргарин и спред

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила «Газете.Ru», что сливочное масло содержит много насыщенных жиров, избыток которых может негативно влиять на здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему. Чтобы снизить риски, врач рекомендует использовать маргарин или спред.

«Высокое потребление сливочного масла повышает риск общей смертности и смертности от рака. В то же время высокое потребление растительных масел, таких как оливковое, соевое и рапсовое, снижает риск общей смертности, а также от рака и сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила Нурия Дианова.

По словам врача, полностью отказываться от жиров нельзя, но важно сбалансировать их потребление. Вместо сливочного масла диетолог рекомендует использовать растительные аналоги: нерафинированные масла, маргарин и спреды. Они содержат растительные, а не животные жиры.

Спреды и маргарин производятся на основе растительных масел, но у них разное содержание жира. Маргарин может содержать животные жиры, а спреды — нет. Раньше растительные аналоги сливочного масла критиковали за наличие трансжиров, но сейчас их качество улучшилось: они либо содержат минимальное количество трансжиров, либо полностью свободны от них.



