Верующие отмечают Троицкую родительскую субботу

Православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу накануне Святой Троицы, 7 июня. Это один из четырех дней в году, посвященных поминовению усопших.

В этот день священники проводят особые поминальные литургии. Верующие поминают не только своих близких, но и всех умерших христиан. В русской традиции Троицкую субботу считают самым важным и почитаемым поминальным днем в году.

Накануне, вечером в пятницу, православные идут в храм, где совершается Великая панихида. Утром в субботу после Божественной литургии священники служат общую панихиду. Молясь о покойных, свечи в Троицкую родительскую субботу принято ставить не к иконам, а к Распятию. Чтобы священники помянули умерших во время литургии или панихиды, нужно передать в храм записку с именами крещеных. За всех остальных каждый прихожанин может помолиться сам.

После службы верующие идут на кладбище, чтобы помолиться у могилы близкого человека. Там они зажигают свечу, вспоминают о хороших поступках умершего и молятся об упокоении его души. Затем следует навести порядок на могиле: крест должен быть чистым, окрашенным, ухоженным и стоять ровно. Могилу украшают зеленью и цветами.

