Сафонов стал капитаном сборной России в матче против Нигерии
Сборная России по футболу, капитаном которой стал Сафонов, сегодня проведет товарищеский матч против Нигерии в Москве в 20.00. Об этом сообщили в пресс-службе сборной.
Несмотря на отстранение от турниров УЕФА и ФИФА, сборная России занимает 35-е место в мировом рейтинге и уверенно выигрывает свои последние матчи. Под руководством тренера Карпина команда одержала восемь побед подряд с общим счетом 44:0.
Игра начнется с минуты молчания в память о семи жертвах крушения поезда в Брянской области, произошедшего 31 мая. Обрушение моста на железнодорожные пути привело к столкновению с поездом, в котором находились 388 человек, и более ста пострадали.
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