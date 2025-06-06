Сафонов стал капитаном сборной России в матче против Нигерии

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по футболу, капитаном которой стал Сафонов, сегодня проведет товарищеский матч против Нигерии в Москве в 20.00. Об этом сообщили в пресс-службе сборной.

Несмотря на отстранение от турниров УЕФА и ФИФА, сборная России занимает 35-е место в мировом рейтинге и уверенно выигрывает свои последние матчи. Под руководством тренера Карпина команда одержала восемь побед подряд с общим счетом 44:0.

Игра начнется с минуты молчания в память о семи жертвах крушения поезда в Брянской области, произошедшего 31 мая. Обрушение моста на железнодорожные пути привело к столкновению с поездом, в котором находились 388 человек, и более ста пострадали.

Анастасия Фартыгина