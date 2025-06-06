Минниханов принял участие в заседании Совета по нацпроектам с Путиным

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводил Владимир Путин в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Основной темой встречи стало обсуждение новых проектов, направленных на достижение национальных целей России до 2030 и 2036 годов.

Путин заявил, что отечественные конструкторы достигли значительного прогресса в разработке беспилотных систем.

— В отдельных сегментах российские БПЛА являются самыми передовыми и копируются иностранцами, — сообщил президент.

Также на заседании были представлены доклады о технологическом лидерстве в космической сфере и биоэкономике, а также о реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Также на заседании Путин заявил, что в России младенческая смертность достигла нового рекордно низкого уровня. По словам главы государства, наша страна теперь входит в число мировых лидеров по защите здоровья новорожденных. Это серьезный прорыв в системе здравоохранения.

Анастасия Фартыгина