Политика Андрея Пивоварова* и шоумена Рустама Солнцева* внесли в реестр иноагентов
Минюст России включило политика Андрея Пивоварова* и шоумена Рустама Солнцева* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Список иностранных агентов также обновили:
- Е.Б. Жемкова*;
- О.Ю. Козловский*;
- Р.М. Кутаев*.
Накануне Минюст добавил в реестр иностранных агентов бывшего директора Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) Юрия Пивоварова*.
Справка
* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
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