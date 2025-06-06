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Политика Андрея Пивоварова* и шоумена Рустама Солнцева* внесли в реестр иноагентов

17:25, 06.06.2025
Политика Андрея Пивоварова* и шоумена Рустама Солнцева* внесли в реестр иноагентов
Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России включило политика Андрея Пивоварова* и шоумена Рустама Солнцева* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Список иностранных агентов также обновили:

  • Е.Б. Жемкова*;
  • О.Ю. Козловский*;
  • Р.М. Кутаев*.

Накануне Минюст добавил в реестр иностранных агентов бывшего директора Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) Юрия Пивоварова*.

Анастасия Фартыгина
Справка

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов

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